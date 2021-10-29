香港大球場擬大減近八成座位 貝鈞奇：港難容兩個大型足球場

政府擬改建掃捍埔香港大球場，將目前約4萬個座位，大減近八成至約9,000個。香港足球總會主席貝鈞奇認為，隨著啟德體育園於2023年落成，屆時園內將有大型主場館用作足球賽事，本港難以容納兩個大型足球場地，因此認為政府對大球場的改動建議合理。

貝鈞奇：啟德體育園落成後需考慮場地分工

貝鈞奇於港台節目稱，本地賽事每場最多只會有7,000名觀眾，若有頂級賽事或外隊訪港作賽，才有機會吸引更多觀眾入場，因此認為香港大球場本來「似乎用得唔多」。他指，日後啟德體育園落成後，港府需要考慮場地的分工，因此認為將大球場改建成中型球場的方案合理，而且可作開放予公眾使用，才物有所用。

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