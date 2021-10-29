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香港大球場擬大減近八成座位　貝鈞奇：港難容兩個大型足球場
28 分前
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香港大球場康文署港協暨奧委會掃捍埔啟德體育園灣仔區議會香港足球總會貝鈞奇
香港大球場擬大減近八成座位　貝鈞奇：港難容兩個大型足球場
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香港大球場擬大減近8成座位。(資料圖片)

政府擬改建掃捍埔香港大球場，將目前約4萬個座位，大減近八成至約9,000個。香港足球總會主席貝鈞奇認為，隨著啟德體育園於2023年落成，屆時園內將有大型主場館用作足球賽事，本港難以容納兩個大型足球場地，因此認為政府對大球場的改動建議合理。

貝鈞奇：啟德體育園落成後需考慮場地分工

貝鈞奇於港台節目稱，本地賽事每場最多只會有7,000名觀眾，若有頂級賽事或外隊訪港作賽，才有機會吸引更多觀眾入場，因此認為香港大球場本來「似乎用得唔多」。他指，日後啟德體育園落成後，港府需要考慮場地的分工，因此認為將大球場改建成中型球場的方案合理，而且可作開放予公眾使用，才物有所用。

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香港大球場擬大減近八成座位 貝鈞奇：港難容兩個大型足球場

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/香港大球場擬大減近8成座位　貝鈞奇：港難容兩個大型足球場-292194
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