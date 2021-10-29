Am730
Am730
Am730
Am730
News
香港大球場擬大縮水　4萬座位料減至9000個
34 分前
#Hashtags
香港大球場看台座位康文署港協暨奧委會掃捍埔啟德體育園灣仔區議會
香港大球場擬大縮水　4萬座位料減至9000個
news-images
康文署建議將香港大球場的座位數目減至不足一萬。(資料圖片)

啟德體育園興建工程如火如荼，政府計劃在其落成後改建掃捍埔香港大球場，並將座位數目由現時的約40,000個，大減至約9,000個。康樂及文化事務署向灣仔區議會提交文件，指大球場改建後會繼續保留符合國際標準的真草球場，供足球及欖球比賽之用，同時加入環繞真草球場、長400米的跑道等符合國際標準的田徑比賽設施。

可開放予市民跑步踢波

文件又顯示，當局擬在改建後的香港大球場，提供約9,000個座位的固定有蓋看台、多用途會議室、傳媒中心、洗手間、更衣設施、救護室、藥檢室和育嬰室等，場地另設不少於50個私家車、電單車泊位。在沒有比賽或大型活動時，市民和團體可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道亦會開放予市民跑步。

另外，康文署指毗鄰的奧運大樓現時為港協暨奧委會秘書處，以及47個體育總會或團體的辦事處，但近年體育發展迅速，大樓已沒有足夠空間容納更多體育總會和人員。因此，署方建議在改建大球場時以「地盡其用」為目標，把騰出的土地用作提供更多辦公及活動空間，以解決奧運大樓過於擠迫的問題，並應付體育總會辦公空間的長遠需求。

改建後主要供團體和學校用

康文署並已委託顧問進行噪音和交通影響的初步評估，模擬評估18,000人座位和9,000人座位運動場衍生的噪音。顧問指出，在9,000人座位的運動場上增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，就能符合環保署對噪音的相關要求。至於交通影響，康文署指附近主要路口均有足夠容車量，又指改建後大球場將主要供本地團體和學校舉辦體育活動，交通高峰期不會與平日繁忙時段重疊，運輸署審閱有關評估後亦沒有反對。

news-images
大球場改建後恐難重演萬人空巷的場面。(資料圖片)

香港大球場擬大縮水 4萬座位料減至9000個

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/香港大球場擬大縮水-4萬座位料減至數千個-292080
#Hashtags
香港大球場看台座位康文署港協暨奧委會掃捍埔啟德體育園灣仔區議會
Am730

上呼吸道感染｜元朗一幼稚園爆發　20幼童逾半已求醫

強制檢測｜機場工會促增採樣站及延長開放　方便輪班員工

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
上呼吸道感染｜元朗一幼稚園爆發　20幼童逾半已求醫
Am730
Am730
強制檢測｜機場工會促增採樣站及延長開放　方便輪班員工
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多