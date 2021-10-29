香港大球場擬大縮水 4萬座位料減至9000個

啟德體育園興建工程如火如荼，政府計劃在其落成後改建掃捍埔香港大球場，並將座位數目由現時的約40,000個，大減至約9,000個。康樂及文化事務署向灣仔區議會提交文件，指大球場改建後會繼續保留符合國際標準的真草球場，供足球及欖球比賽之用，同時加入環繞真草球場、長400米的跑道等符合國際標準的田徑比賽設施。

可開放予市民跑步踢波

文件又顯示，當局擬在改建後的香港大球場，提供約9,000個座位的固定有蓋看台、多用途會議室、傳媒中心、洗手間、更衣設施、救護室、藥檢室和育嬰室等，場地另設不少於50個私家車、電單車泊位。在沒有比賽或大型活動時，市民和團體可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道亦會開放予市民跑步。

另外，康文署指毗鄰的奧運大樓現時為港協暨奧委會秘書處，以及47個體育總會或團體的辦事處，但近年體育發展迅速，大樓已沒有足夠空間容納更多體育總會和人員。因此，署方建議在改建大球場時以「地盡其用」為目標，把騰出的土地用作提供更多辦公及活動空間，以解決奧運大樓過於擠迫的問題，並應付體育總會辦公空間的長遠需求。

改建後主要供團體和學校用

康文署並已委託顧問進行噪音和交通影響的初步評估，模擬評估18,000人座位和9,000人座位運動場衍生的噪音。顧問指出，在9,000人座位的運動場上增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，就能符合環保署對噪音的相關要求。至於交通影響，康文署指附近主要路口均有足夠容車量，又指改建後大球場將主要供本地團體和學校舉辦體育活動，交通高峰期不會與平日繁忙時段重疊，運輸署審閱有關評估後亦沒有反對。

香港大球場擬大縮水 4萬座位料減至9000個