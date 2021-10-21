香港大球場擬改建 重設跑道4萬座位減至9千

香港大球場將大幅改建，變相回復至九十年代重建大球場前的功能。根據區議會文件，康文署擬改建坐落銅鑼灣的香港大球場，計劃保留符合國際標準的真草球場，供舉辦足球及欖球比賽，亦會加設同樣符合國際標準的田徑比賽設施，例如圍繞球場的400米跑道，並考慮開放予本地團體、學校舉辦活動，以及供市民使用；不過會將現時40,000座位減至約9,000個。康文署指，已委託顧問作噪音及交通影響的初步評估，顧問指曾模擬評估1.8萬及9,000座位運動場所衍生的噪音，而9,000座位的運動場，只需增設一系列如隔聲屏障的減噪措施，便可符合環保署要求；附近主要路口有足夠容車量，報告交予運輸署後亦沒提反對意見。

釋放土地擴建奧運大樓

另外，文件指，現建於大球場旁邊、供港協暨奧委會及47個體育總會使用的奧運大樓，隨著近年體育發展迅速，空間已不敷應用，署方正研究在改建大球場後釋出土地，為奧運大樓提供更多辦公空間。

香港大球場擬改建 重設跑道4萬座位減至9千