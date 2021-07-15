香港教育城公布年度「十本好讀」 《幻愛》俘虜中學生列榜首

香港教育城公布第18屆「十本好讀」得獎名單，由558間中小學生及教師票選最愛書籍，其中中學生方面，以小說作品最受學生歡迎，包括蔣曉薇的《幻愛》、黃漢龍的《笨蛋天才》、柏菲思的《孤島教室》等，而中學生最愛作家為阿濃，其作品《阿濃的有情世界》則名列中學教師推薦好讀的第一位。

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至於小學組，學生及教師「十本好讀」名單中，均有多本書籍涉科學及偵探題材，而小學生最愛作家是厲河，作品作《大偵探福爾摩斯47古堡謀殺案》亦同列為小學生最愛書籍榜首，該書改編著名偵探小說《夏洛克．福爾摩斯》，還加入數學疑難、科學實驗等內容，讓小學生容易代入偵探的角色。

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香港教育城行政總監鄭弼亮先生表示，本年度網上投票的人數再創新高，反映學界逐漸適應數碼轉型，進入「混合式學習」的時代，認為閱讀同樣超越媒介限制，學生能夠透過數碼閱讀平台隨時隨地接觸不同類別的優質讀物，足不出戶仍能保持閱讀習慣。