香港清新空氣藍圖2035出爐 黃錦星：冀可媲美東京巴黎

政府今發布新一份「香港清新空氣藍圖」，提出六大行動，包括輸入更多潔淨能源、區域合作及綠色運輸等，務求令本港空氣質素在2035年前能夠與國際大城市如巴黎、東京等媲美，最終目標是符合世衛《空氣質素指引》的全部12項指標。

環境局長黃錦星表示，回顧過去10年，香港路邊及一般監測站錄得的主要污染物，已經減少四至五成，全年低能見度時數更改善八成，由2004年的1,570小時，減至去年的346小時。黃指，目前沒有一個城市，能全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》，本港水平已較比亞洲不少大城市好，近似新加坡及台北，稍遜於東京，認為本港高密度，遇到的區域挑戰較多，但強調政策進取，例如電動車普及化在亞洲名列前茅，由去年本港每8部私家車有1部是電動車，增加至近兩個月每5部就有1部。他說8年前推出的清新空氣藍圖目標已全部達到，有信心可實現新藍圖的願景。



在綠色運輸方面，當局今年3月已推出《香港電動車普及化路線圖》，目標達致2050年前車輛零排放，亦會試驗電動和混能動力渡輪等。黃錦星又指，會致力增加本地可再新能源比例，及成立跨部門小組，探討例如氫能的應用；又會與粵港將會共同制定2025及2030區域減排目標。不過，黃承認，本港發展可再生能源有限制，要多管齊下，在太陽能發電、本地風能和轉廢為能三方面深化，亦會探討參與大灣區可再生能源發展。被問及港府會否引入更多核能，黃錦星回應稱，本港過去長時間使用大亞灣核電，對空氣質素有明顯改善，局方會在今年下半年公布更新版的氣候藍圖時提及更多發展和引入新能源的詳情。

環境保護署副署長馮浩然表示，根據法例，本港空氣質素指標需要5年一檢，現時12項指標中，6項已達世衛的最終指標，當局會檢視是否有空間，將餘下的6項指標進一步收緊。他預料，未來短時間內，本港的臭氧水平可能仍會上升，但隨著稍後落實的各方面措施，相信水平會下降。