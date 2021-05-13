香港藝術館辦虛白齋藏畫展 觀眾透過藝術畫作「眼睛去旅行」

疫情期間未能外遊，卻可以透過藝術畫作「眼睛去旅行」。香港藝術館明日起舉行的「心動．山水——虛白齋藏畫選粹（一）」展覽，展覽透過虛白齋藏的山水畫作品，精心設計多條「旅遊路線」，引領觀眾暢遊畫家筆下的大自然萬千世界。

虛白齋主人劉作籌（1911-1993）為著名書畫鑑藏家，他早年把畢生珍藏捐贈香港藝術館，其中國書畫藏品涵蓋五至二十世紀的作品，包括明、清各個主要畫派。是次展覽將分階段展出五十多件精品。

「心動．山水——虛白齋藏畫選粹（一）」展覽 首期展27畫作

第一期展覽展出二十七件畫作，並以畫作為引子，設計了六條「旅遊路線」，包括清心之旅、探秘之旅、勝景之旅、雅興之旅、文學之旅和靈性之旅，介紹畫作內蘊含不同的主題、信息及寄托之情感，讓觀眾走進山水中，感受古人的生活態度，探索山水可行、可望、可遊、可居之道。

除畫作外，香港藝術館為展覽製作了一齣以全景式山水作布局的動畫短片，短片以清代宮廷畫家楊晉的《仿沈周江山勝覽圖》為主軸，觀眾可與畫中人物同行，悠遊穿梭於不同題材的山水畫作中，沿途飽覽名山峻嶺、尋覓昔日帝王足跡、體驗清溪垂釣、漫步竹林及觀瀑聽泉等。

「心動．山水——虛白齋藏畫選粹（一）」展費用全免

展覽明日起至明年二月十六日於九龍尖沙咀梳士巴利道十號香港藝術館二樓虛白齋藏中國書畫館舉行，費用全免。但因應疫情，館方限制館內人數。

香港藝術館辦虛白齋藏畫展 觀眾透過藝術畫作「眼睛去旅行」