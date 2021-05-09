香港觀鳥會全港麻雀普查推算僅21萬隻 創近年新低

第六屆全港麻雀普查估算香港市區約有21萬隻簡稱麻雀的樹麻雀，創新年新低，與2016年(30.5萬)同類調查比較減少逾三成，與去年(26.6萬)比較亦減少兩成。

香港觀鳥會的今年年度普查在5月上旬舉行，逾160名普查員分組在全港88條一公里長路線數算麻雀數目，涵蓋住宅區、工業區、商業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區。按結果推算，全港約有211,107隻麻雀，與2016年逾30萬隻相比顯著下跌，除商業區外，其餘區域錄得的數量均遜往年。該會指，普查結果反映市區麻雀數量呈下降跡象，可能是早期警號，惟仍需持續監察，方能確定是否屬長遠趨勢。

麻雀數量減少的現象非香港獨有

觀鳥會指，麻雀數量減少的現象並非香港獨有。近10多年來歐洲及亞洲多地有研究發現，棲息於市區的麻雀屬鳥類數字下跌，惟大部分文獻主要圍繞歐洲及中亞地區常見的家麻雀(Passer domesticus)，至於樹麻雀(Passer montanus)相關報告則不常見。

至於麻雀減少成因，觀鳥會指確實成因仍然不明，外國的研究歸納出數個潛在因素，包括新落成樓宇多採用幕牆式設計，不利雀鳥築巢；物種之間競爭，例如八哥與麻雀爭奪築巢地點；發射站等釋放電磁輻射影響鳥類繁殖；市區昆蟲或無脊椎動物減少，導致覓食、育雛困難。

觀鳥會呼籲各界避免使用非針對性的滅蟲防治方法，保留無害昆蟲和無脊椎動物，維持生態平衡。本地麻雀大多棲息於住宅區，每年3至6月繁殖季節期間，市民若遇上麻雀在大廈縫隙築巢，切勿干擾，讓人鳥和諧共存。

4種市區雀鳥數量平穩

另外，該會連續兩年將另外4種市區雀鳥納入普查範圍，本年度珠頸斑鳩的市區數量估算為69,531隻，鵲鴝17,390隻，紅耳鵯60,377隻，紅咀藍鵲3,097隻，整體數量與去年大致相若。

香港觀鳥會全港麻雀普查推算僅21萬隻 創近年新低