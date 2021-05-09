香港觀鳥會全港麻雀普查結果 全港麻雀數量創新低年減5.5萬跌至僅21萬隻

有否發現以往香港隨處可見的麻雀，近年數量減少？香港觀鳥會全港麻雀普查最新估算，香港市區約有21萬隻簡稱「麻雀」的樹麻雀，創近年新低，較2016年(30.5萬)減少逾三成，與去年(26.6萬)比較顯著少兩成。香港觀鳥會指，結果反映本港市區麻雀數量呈下降跡象，或屬早期警號。麻雀數量減少，相信是因牠們同樣遇到港人面對的問題，需要「爭土地、搵食」，如新落成樓宇多用幕牆設計不利築巢，昆蟲等食物減少不利育雛等。

香港觀鳥會全港麻雀普查由2016年開始，今年的普查在5月上旬舉行，逾160名普查員分組在全港88條一公里長路線數算麻雀數目，涵蓋住宅區、工業區、商業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區。按結果推算，全港約有211,107隻麻雀，按年少5.5萬隻，與2016年逾30萬隻相比顯著下跌、減少9萬隻，除商業區外，其餘區域錄得的數量均遜往年。觀鳥會高級研究員彭俊超指，雖然生物數量在自然界偶有波動，但仍須警惕。



新樓幕牆設計不利築巢

彭俊超補充指，麻雀數量減少的現象並非香港獨有。近十多年來歐洲及亞洲等地都發現棲息於市區的「麻雀屬」雀鳥亦有減少的情況，但大部分研究均是涉及「家麻雀」(Passer domesticus)，而不是本港常見的「樹麻雀」。麻雀減少確實成因仍然不明，外國的研究歸納出數個潛在因素，包括新落成樓宇多採用幕牆式設計，不利雀鳥築巢；物種之間競爭，例如八哥與麻雀爭奪築巢地點；發射站等釋放電磁輻射影響鳥類繁殖；市區昆蟲或無脊椎動物減少，導致覓食、育雛困難。



麻雀多棲息於住宅區 籲人鳥共存

今次普查發現共140個鳥巢，82%築於人造建築物，包括排水或氣口(28%)、大廈外牆(15%)、屋簷(14%)、冷氣機(12%)及橋底狹縫(9%)等，涉及天然的植被上則只有18%。觀鳥會呼籲各界避免使用非針對性的滅蟲防治方法，如使用噴灑方法去除蟲，令原本在植被上停留的昆蟲亦被殺害，影響麻雀覓食。而本地麻雀大多棲息於住宅區，每年3至6月繁殖季節期間，市民發現麻雀在大廈縫隙築巢，切勿干擾，讓人鳥和諧共存。另外，該會連續兩年將另外4種市區雀鳥納入普查範圍，本年度珠頸斑鳩的市區數量估算為69,531隻，鵲鴝17,390隻，紅耳鵯60,377隻，紅咀藍鵲3,097隻，整體數量與去年大致相若。

香港觀鳥會全港麻雀普查結果 全港麻雀數量創新低年減5.5萬跌至僅21萬隻