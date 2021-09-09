香港迪士尼趣怪神秘雙重玩法 港人699元暢玩萬聖聖誕節

香港迪士尼樂園「惡人」避疫一年後，今年重臨萬聖節，即日起至10月底，樂園打造「可愛趣怪」及「詭魅神秘」兩個主題，滲入商品、園內裝潢、迪士尼朋友造型等，讓訪客在萬聖節派對中同時享受兩種玩法。另外，港人即日起至明年1月19日，更可享699元「雙重暢玩」優惠，任選兩天入園。(圖：林俊源)

以園內活動為例，太陽未落山前主要為「可愛趣怪」一面，包括迪士尼朋友米奇、Duffy等以全新萬聖節服裝登場，與訪客拍照。在美國小鎮大街下午有「米奇Halloween玩轉大街派對」，當中有Vampirina和小公主蘇菲亞首度登場派對，與米奇、高飛等的南瓜車出巡。夢想花園亦會變成「詭趣花園」，以遍地南瓜等萬聖節特色裝飾營造氣氛，日間時段有可愛萬聖節造型小熊維尼與好友登場。

探險世界園區亦變成全新的「派對惡人谷」，惡人如黑巫婆和庫伊拉會在特設的主題布景前登場，入夜後則有各種燈光和煙霧效果營造「詭魅神秘」氣氛，為訪客帶來另一種玩法和感受，並換上紅心皇后、賈方等惡人登場。而音樂劇《惡人舞動迪士尼》2019年登場後，今年也在原野劇場載譽歸來。

伴隨惡人與新裝迪士尼朋友登場，當然少不得限定主題商品和餐飲，遍布小食亭、園內餐廳及酒店。園內餐廳之中，火箭餐廳上月中旬已升為「C類食肆」，即可6人一枱，客人必須使用安心出行，不得填表。「雙重暢玩」優惠方面，成人699元、小童520元，並有額外樂園優惠，以便於萬聖節及聖誕節兩個盛事暢玩樂園。

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