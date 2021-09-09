香港迪士尼首選出2位親善大使 一人首為非華裔冀達至多元共融目標

市民抗疫一年，主題樂園也面對充滿挑戰的一年，香港迪士尼各方面都更靈活求新求變「迎戰」。今日又歷史性宣布，首度同時委任2位演藝人員成為2022-2023年度新一任香港迪士尼樂園度假區親善大使，其中一位更是首位非華裔演藝人員，冀在疫情帶來的新常態底下，以多元共融為目標，展現不一樣的樂園度假區。

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其中一位候任大使Lily在香港土生土長，未畢業已在香港迪士尼兼職工作，畢業後隨即加入香港迪士尼人力資源部。她憶述，參與迪士尼義工隊服務是最喜愛的迪士尼時刻，在疫情之中，利用科技和創意，為香港兒童醫院的住院病童提供30分鐘的網上節目，使小朋友隔住螢幕，都可以感受到迪士尼之奇妙歡樂，好開心能成為香港迪士尼的親善大使，希望每一位演藝人員都可以成為親善大使，關心樂園，更關心社區。

香港迪士尼樂園首位非華裔大使

另一位候任大使Tony來自南非，原本於南非約翰內斯堡金山大學修讀電腦及應用數學，但因家庭原因未能完成學業，之後憑藉天賦表演才華，在2014年獲聘加入香港迪士尼娛樂事務及服裝部，成為專業的演出者及歌手，參與包括最新的「迪士尼尋夢奇緣」城堡匯演、萬聖節期間限定的歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，以及經典的「獅子王慶典」音樂劇等。他指出，當以為要放棄夢想，其實造就機會發掘及追求另一個夢想，過程中有喜有悲，但凡事只要堅持，總會有成功的一天。

CEO：新組合展現多元共融文化

兩位大使有著不同的背景與故事，但又同樣地分享同一個迪士尼夢想，她們希望來年元日上任之後，能為香港迪士尼帶來新的火花，攜手與演藝人員一齊衝破挑戰，以至服務社區。樂園行政總裁莫偉庭指，打破歷年慣例，首次選出兩位親善大使一同擔任度假區第九任大使。兩位演藝人員無論其成長背景、語言、文化、專長盡皆不同，正正反映眾演藝人員各有所長，並展現樂園致力建立多元共融的文化，相信這對新組合可以互相配合，會為一眾演藝人員以及我們的社區，創造更多的夢想及可能性。

迪士尼親善大使計劃起源1965年華特迪士尼親自挑選以慶祝迪士尼樂園十周年，時至今日，世界各地的迪士尼樂園及度假區都跟隨這傳統。香港迪士尼從超過5,000名全職演藝人員之中，選出親善大使，大使會與演藝人員一起投入不同的社區服務，如參與迪士尼義工隊活動，將香港迪士尼獨有的奇妙力量帶給有需要的社群，傳揚迪士尼的正面力量等。