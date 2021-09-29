香港迪士尼｜明起1日門票分級制 特別日子成人門票699元 年票加價

香港迪士尼樂園度假區公布新票價分級制，由明日起，門票會按需求釐定兩級票價，分「普通日子」及「特定日子」票價，前者維持不變，即成人639元、小童475元；「特定日子」成人則定於699元，小童票價524元。「奇妙處處通」年票計劃亦有加價，成人金卡會籍新價格為2,228元；白金卡為3,998元，銀卡維持不變。

推提前續會或升級優惠

新票價分級制明起實施，1日門票有效期為三個月；網站會發布標示出「普通日子」及「特定日子」的1日門票適用日子日曆，第一個「特定日子」定於下月20日，因此在下月19日或之前，賓客仍可以現價購買「奇妙處處通」會籍。而現有會員也可提前續會，在明年4月30日或之前到期的現有會員，在此期間為原有的白金卡或金卡會藉續會或升級，即可享舊價七折優惠價，同時獲贈額外多一個月會藉。提前續會優惠不適用於長者會籍或銀卡會籍續會。樂園表示，新票價制度鼓勵賓客於全年不同時間入園，以讓樂園更有效管理需求及提供優質體驗，也為賓客提供更多產品選擇。

學生小童年票會籍3級齊加價

「奇妙處處通」年票計劃學生及小童銀卡會籍也有變動、金卡會籍和白金卡會籍新價格分別為950元、1,588元及2,878元，原本分別為915元、1,459元及2,569元。成人票價銀卡則維持1,278元；而金卡和白金卡會籍則原本分別為2,059元及3,599元。

長者一日門票及「奇妙處處通」長者會籍價格、合資格殘疾人士可享七折購買「普通日子」及「特定日子」的一日門票折扣優惠維持。同時明日起至明年10月19日，60至64歲、持「樂悠咭」之香港居民，可享特別100元一日門票優惠，等同65歲或以上長者票價。