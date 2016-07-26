香港郵政周四發售Pokemon限量郵票及東京奧運主題郵品

香港郵政「郵購網」周四(29日)早上8時起，發售由日本郵政與寶可夢公司聯乘發行的限量版Pokemon(寶可夢)郵票，另外亦會發售各國郵政機關發行的精選郵票。

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香港郵政表示，為慶祝寶可夢誕生25周年，日本郵政與寶可夢公司聯乘發行兩款小全張，第一款小全張以經典寶可夢集換式卡牌為主題，印有比卡超(皮卡丘)、伊布、鯉魚王、超夢等第一代角色的資料；第二款小全張則印有寶可夢角色們遊玩於四季不同場景下色彩繽紛的插圖。上述每款小全張限量為1,000張，每次訂購最多可購買每款小全張各兩張，先到先得，售完即止。

奧運小全張設計上採用日本漫畫風格

市民亦可買到由世界各地多個郵政機關，以東京奧運為題發行各款郵品。其中新西蘭郵政發行的奧運小全張及套摺，展現運動員的動感剪影和他們參與的比賽項目，亦同時慶祝新西蘭奧運代表隊成立100周年。由列支敦士登郵政發行的奧運小全張，則在設計上採用日本漫畫風格，表揚運動員全心奉獻的精神，並向主辦方在疫情下籌備這項大型體育盛事所付出的努力致敬。

同時發售2020年郵票年冊

另外，由內地、澳洲、馬恩島、列支敦士登、新西蘭、英國和聯合國郵政機關發行的2020年郵票年冊亦會同時發售。悉心設計的郵票年冊配圖豐富，載有每項年度發行郵品的詳細敍述，是集郵人士的收藏之選。

上述集郵品將於29日上午8時起，僅限於香港郵政網上購物坊「郵購網」發售。