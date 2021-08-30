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香港郵政發行《百分百感覺》郵票　一套六款售價21.6元
31 分前
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香港郵政發行《百分百感覺》郵票　一套六款售價21.6元
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香港郵政發行本地漫畫《百分百感覺》的主題特別郵票。(政府新聞處圖)

香港郵政宣布，本月16日(周四)發行本地漫畫家劉雲傑創作的《百分百感覺》主題郵票，一套六款，售價21.6元，另設售價150元的裝裱紀念品。全線郵政局由今日(2日)起發售正式首日封，每個售價2元。

《百分百感覺》以香港為背景，刻劃複雜的現代都市愛情，2008年獲得日本外務省頒發第二屆「國際漫畫獎最優秀獎」，作品曾改編成電影及電視劇，風靡當時的年輕一代。

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郵票一套六款，售價21.6元。(政府新聞處圖)

另設150元裝裱紀念品

今次香港郵政發行的一套六枚郵票，就以漫畫中的主角為題材，其中10元及20元郵票小型張分別以漫畫封面作郵票設計，背景則取材自故事開端時，男主角許樂和Jerry與女主角Cherie初遇的經典情節。此外，設有售價150元的裝裱紀念品。

各郵政局將由本月 16 日起發售這套特別郵票及相關郵品，包括首日封(由今日起發售)、郵票、郵票小型張、小版票及套摺。郵資已付圖片卡及已蓋銷首日封只限在集郵局發售。裝裱紀念品則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局和沙田中央郵政局發售。有關詳情可到郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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郵票另設售價150元的裝裱紀念品。(政府新聞處圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/香港郵政發行《百分百感覺》郵票　一套六款售價21-6元-283067
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