東京奧運｜香港郵政發行東奧特別郵票賀港隊

9.21截止訂購

東京奧運香港代表隊取得空前成功，一共取得1金2銀3銅共6面獎牌佳績，寫下香港奧運歷史新章。為紀念歷史時刻，香港郵政將於10月28日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂，截止訂購日期為9月21日。

郵票小型張嵌有郵票小型張嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像，包括男子個人賽花劍金牌得主張家朗、女子100米及200米自由泳銀牌得主何詩蓓、乒乓球女子團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴和蘇慧音、空手道女子個人形賽銅牌得主劉慕裳，以及女子場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，倍添收藏價值。

據香港郵政的訂購網站顯示，這套東奧郵票小型張價值50元，還有套摺（附有1張$50郵票小型張）售價80元，以及多款首日封等。市民即日起可於郵票策劃及拓展處網頁或郵票·郵趣Facebook專頁預訂，亦可下載並填妥訂購表格交回任何一間郵政局或投寄予香港郵政，截止日期為9月21日。

值得一提，為祝賀香港運動員以兩銀三銅的佳績完成在東京2020殘疾人奧運會參與的比賽項目，香港郵政亦將發行另一款郵票以資紀念，詳情將於稍後公布。