香港3名攝影師作品在 TNC 全球攝影比賽獲獎

大自然保護協會 (TNC) 2021年全球攝影比賽今天公布賽果，評審團選出20張來自世界各地的得獎作品中，有3幅為香港攝影師的作品。



來自香港的攝影師黃文偉，憑著其在冰島拍攝的作品奪得「水」組別的第三名，他指冰島是一個大自然攝影天堂，亦是聚集全世界頂尖攝影師的地方，他今年將排除萬難重臨舊地。

其他兩幅來自香港獲榮譽獎的作品，分別由梁欣健在鰂魚涌一條小巷中拍攝的作品，反映出香港居住空間的問題，獲選為「人與大自然」組別的榮譽獎；而由王劍斌在一月圓之夜於紅磡拍攝明月高掛在高樓之上的相片，則獲選為「景觀」組別的榮譽獎。

大自然保護協會首席市場推廣及傳訊主任Meg Goldthwaite表示 : 「這些作品展現了富有活力， 又令人敬畏的大自然力量。每一年，來自世界各地的佳作都讓我們感到驚訝、高興和感動，更提醒著大家，在這個地球上，我們都是相連的；同時也驅使我們繼續努力保育所有生物都賴以為生的土地和水資源。」

去年全球攝影比賽由於新冠肺炎疫情而暫停舉辦一年，今年捲土重來，更創下紀錄收到來自158個國家及地區共100,190幅參賽作品。負責選出各奬項得主的評審團成員包括熱愛攝影的美國著名創作歌手兼Sony Artisans of Imagery成員Ben Folds。



比賽最終由英國攝影師Anup Shah於中非共和國拍攝的照片，奪得總冠軍殊榮，該作品拍攝一隻西部低地大猩猩走進了蝴蝶群中。