馬克龍靜靜雞改國旗色 深藍取代淺藍官員嫌醜

法國國旗由藍白紅三色組成，有官員向當地傳媒爆料稱，總統馬克龍去年將原來的淺藍色改為較深色的海軍藍，但外界並不知情；政府建築物包括總統官邸愛麗舍宮和國會都掛上採用海軍藍新國旗，但愛麗舍宮並無向外界公布國旗改色，也無下令其他機構跟隨。報道稱，較深色的「海軍藍」是法國大革命象徵，馬克龍想用回1973年原本法國國旗的藍色，也認為海軍藍較優雅。不過，有關問題在政府內部引起爭論，部分官員認為改用海軍藍醜陋，無論如何馬克龍最終也決定改色。

與歐盟旗幟「撞色」

藍、紅是巴黎傳統顏色，白色是法國大革命民兵組織使用的顏色，成立共和國後，法國國旗加入了白色。藍、白、紅有時會用作革命的格言──藍色代表自由、白色代表平等，紅色則代表一起作戰的兄弟情誼。在1976年，時任法國總統德斯坦推出淺藍三色國旗，以配合歐洲旗幟的藍色。有指今次馬克龍政府換顏色是因為美觀問題，原本的淺藍法國旗與歐盟旗幟「撞色」，而兩支旗很多時都插在一起，另有指這只是懷舊用回1976年之前的國旗色。

引反歐盟猜測

其實，法國國旗過去數十年無論深藍或淺藍都有用，海軍和許多政府建築物都常掛海軍藍的三色國旗。不過，法國將在明年1月出任歐盟輪任主席國，換掉國旗原本的「歐盟藍」變成海軍藍，在此敏感時刻引來猜測是否代表反歐盟，電台Europe 1稱，「所有人都發誓這不是反歐盟姿態。」另外，馬克龍明年4月將競逐連任，他重新採用象徵法國大命的顏色，是想喚起選民的愛國情意，投他一票。