馬克龍：法國部隊擊斃大撒哈拉伊斯蘭國領袖

法國總統馬克龍於社交平台證實，法國部隊已經擊斃大撒哈拉伊斯蘭國(Islamic State in the Greater Sahara, ISGS)領袖薩赫拉維(Adnan Abu Walid al-Sahrawi)。

馬克龍於Twitter表示，非洲大撒哈拉伊斯蘭國領袖薩赫拉維，已遭法國軍隊擊斃，並讚揚這是在非洲薩赫勒沙漠(Sahel Desert)打擊恐怖組織逾8年以來再度取得重大勝利，但並無具體透露任務執行地點及其他細節。

馬克龍又指，法國於周三晚緬懷所有在薩赫勒地區因為參與藪貓行動(Operation Serval)和新月形沙丘行動而為法國殉職的所有英雄、失去親人的家庭以及所有受傷的人。並指「他們的犧牲不會白費。法國將會與非洲、歐洲與美國的夥伴繼續這場戰鬥。」

法國國防部長帕利指，今次是對恐怖組織的決定性打擊，會繼續反恐戰鬥。

ISGS曾殺害6位名法國慈善工作者

《路透社》報道，馬克龍辦公室表示，薩赫拉維是西非薩赫勒地區的領袖，其領導的組織層在2017年一次致命襲擊中，鎖定美國士兵為攻擊對象，更在2020年8月，由薩赫拉維下令，殺害了6位名法國慈善工作者及他們尼日(Nigerien)籍的司機。

報道提到，馬克龍曾在7月時表示，法國將盡速重整其在沙赫爾地區的部隊，減少法國在沙赫爾參與反聖戰士新月形沙丘行動(Operation Barkhane)的部隊人數。

ISGS成立於2015年5月15日，附屬組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」(Group for the Support of Islamand Muslims, GSIM)經常在馬里、尼日爾及布基納法索的非洲3國邊界區域發動攻擊。

相關新聞：