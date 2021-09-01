馬家健冤案｜張達明：健仔已找到兼職 盼自力更生婉拒有心人

現年25歲的青年馬家健(健仔)，早前因企圖販毒罪成被判囚23年，服刑5年後在上月上訴得直，無罪釋放。代表他上訴的港大法律學院首席講師張達明，今日(5日)在個人facebook專頁透露，健仔透過他感謝社會各界的關心和慰問，但由於他希望能夠自力更生，故婉拒不同有心人提出的幫助。

盼當局發放補償予馬家健

張達明提到，健仔現已重新開始他的進修，亦已找到兼職工作幫補家計，並再次接觸教會。他表示，為能積極面對逆境的健仔感到欣慰及感恩，同時衷心希望有關當局能在事件中汲取教訓，避免再有冤獄或司法不公義的情況出現。同時，張達明促當局盡應有之義，按現行機制就健仔被錯誤監禁接近5年給予特惠補償。

健仔擬平淡適應新生活

冤案上月中旬被傳媒廣泛報道後，張達明指過去3星期已有不少有心人聯絡他，向健仔表達關心及表示能提供不同幫助，如資助他讀書、幫他找工作等。他又指，健仔同時希望能夠平淡地慢慢適應新生活，故婉拒近期不少傳媒提出的採訪。