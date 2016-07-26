不滿狗狗幣被狙擊？感慨「被逼捐錢」？

馬斯克引用《七步詩》惹熱議

Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)周二在Twitter忽然發中文帖，附上曹植的《七步詩》，卻未加解釋，引發中外傳媒及網民無限聯想！最多人估計詩中「相煎何太急」是慨嘆他支持的虛擬貨幣狗狗幣(Dogecoin)，被柴犬幣(SHIB)狙擊像「狗咬狗骨」。也有人認為馬斯克是對近日被聯合國世界糧食署(WFP)總監「逼捐錢」一事，有感而發。

該帖文只寫了一個字HumanKind(人類)，並附上《七步詩》︰「煮豆燃豆萁 豆在釜中泣 本是同根生 相煎何太急」。截至昨晚10時，帖文獲逾13萬次讚好及逾2.4萬次轉發，在內地微博亦是熱話。

網民改詞「煮doge燃doge萁」

《七步詩》相傳是三國時代，曹操之子曹植被兄長曹丕迫害，要他七步成詩，曹植於是作出此詩，感嘆大家本是親人，何以骨肉相殘。有華人網民幫馬斯克解畫，改詞為「煮doge燃doge萁，doge在釜中泣 bitcoin是同根生，相減何太急」，並指「豆」和「萁」普通話發音，與「doge」和「SHIB」相似，認為馬斯克是在表達對「狗狗殺手」柴犬幣的不滿。

另有網民認為馬斯克是說「被逼捐」一事。事緣CNN日前引述WFP總監比斯利(David Beasley)稱，馬斯克只要捐60億美元，就可解決全球饑荒，說法令人疑惑。馬斯克不久回應稱，若對方解釋到區區金額如何解決到全球饑荒，他願捐錢；CNN後來修正報道，指比斯利是說「可助」解決全球饑荒。亦有網民猜測馬斯克引用《七步詩》評論兩岸局勢，又或暗示名為Humankind的新加密貨幣將出現。

馬斯克引用《七步詩》惹熱議