馬斯克Twitter帳號突改名為「Lorde Edge」網民又再一頭霧水
2 小時前
馬斯克Twitter帳號突改名為「Lorde Edge」網民又再一頭霧水
Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)日前在Twitter貼出一首《七步詩》引發熱議，前日又搞網上公投，叫追隨者投票，助他決定是否出售10%Tesla股份，最終有近58%追隨者話「賣」。投票剛結束不久，馬斯克又突把Twitter帳號名改為「Lorde Edge」，又引發新一輪猜測。
馬斯克周一更改Twitter帳號名為「Lorde Edge」，身處地點則改為「Trollheim」，沒加解釋，再令網民絞盡腦汁，有網民疑惑「Lorde Edge」是否新虛擬貨幣。馬斯克曾屢次改Twitter帳號名，前年7月改為「-1」，今年6月又曾改為「馬斯克二世」(Elon Musk, the 2nd)。
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馬斯克Twitter帳號突改名為「Lorde Edge」網民又再一頭霧水
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