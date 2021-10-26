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馬斯克Twitter突引《七步詩》　誘網友無限聯想
3 小時前
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馬斯克Twitter突引《七步詩》　誘網友無限聯想
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馬斯克早前表示只要聯合國提供方案，願意捐出身家助解決飢荒。(美聯社)

美國有線電視網絡（CNN）日前聯合國世界糧食組織時指出，只要Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的2%資產，就可以解決人類飢荒的問題，馬斯克隨即要求聯合國提供方案，並且公開資金的運用，他會立即捐錢，其後CNN修正了報道。而馬斯克今日(2日)又突然在Twitter以曹植的《七步詩》發文，令網民不得其解。

馬斯克今日在Twitter發文表示：「人類　煮豆燃豆萁　豆在釜中泣　本是同根生　相煎何太急」。對於馬斯克突然引用曹植的《七步詩》不少人都感到莫名其妙。當中就有人認為是與早前聯合國世界糧食組織的報道有關，又有人認為是與現時舉行的聯合國氣候論壇有關，但是馬斯克沒有給出答案。

《七步詩》相傳是三國時代，曹操之子曹植被兄長曹丕迫害時所創作的詩句，內容是想提到大家本是一家人，為何要互相陷害，以此回應曹丕的迫害。

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馬斯克今日突然在Twitter留下《七步詩》。(Twitter截圖)

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Tesla突破1200美元創歷史新高　Elon Musk發曹植《七步詩》是何解？

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/馬斯克twitter突引《七步詩》　誘網友無限聯想-291223
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