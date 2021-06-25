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馬會招募賽事見習學員 收生25名入職薪酬1.1萬
8 小時前
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馬會招募賽事見習學員 收生25名入職薪酬1.1萬
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(左起) 黃寶妮、黎彥麟 及見習騎師學校校長陳念慈。

文憑試(DSE)下月21日放榜，香港賽馬會也提供一個不一樣的出路，今起開展招募新一屆「賽事見習學員」(Racing Trainee)，目標收生25名，入職薪酬逾1.1萬。兩位分別於2018及2016年入讀見習騎師學校的學員，他們一人放棄居留比利時機會、一人不畏女生體能先天不及男生，均在見習騎師學員生涯中找到奮鬥目標，挑戰自己。
 

黎彥麟(Alan)今年21歲，2018年入讀見習騎師學校成為賽事見習學員，他升中一時跟隨母親到比利時升學，並選擇了馬術作課外活動，此後興趣漸濃。到中五暑假，他留意到馬會賽事見習學員招募的廣告，原本多住一年比利時便可升讀大學並取得居留資格，幾經考慮仍決定申請。他指出香港賽馬運動在國際間的地位很高，決定回港一試。他表示，雖然作息及生活模式有重大轉變，更曾感失落，但克服後很快習慣，更找到奮鬥成為見習騎師的目標。

另一名女學員黃寶妮(Britney)，原在沙田體藝中學就讀並計劃畢業後當救生員，Britney母親了解她好動性格，支持她放棄升讀中六，投考賽事見習學員，2016年入讀見習騎師學校。她坦言，自知體能與力量先天不及男生，惟賽馬是一項無分性別比賽的運動，自己特別加操，希望「不讓鬚眉」。

入讀學院前未試過騎馬的Britney曾遇騎術無進步的困局，但在訓練中學習到堅持的特質，努力之下，她目前已在沙田馬場參與了41個試閘(模擬比賽)，正等待前往澳洲接受海外培訓，冀學成後返港成女見習騎師。她勉勵女孩子勇敢追夢，不要受體能一般不及男孩的框框局限自己。

「賽事見習學員」計劃今起至7月30日接受申請，入職薪酬逾1.1萬元，申請資格為年滿15歲、完成中三課程、性格積極及熱愛運動等，身高沒規限，但要成為見習騎師體重要求103磅，策騎員則約125磅。馬會賽馬培訓發展委員會高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈指，收生重視投考人品格和態度，即使對馬匹沒有認識也有機會。基礎課程為期9個月，其後再根據學員各方面表現，決定發展路向。策騎員需受訓大約3年，而見習騎師則要約7年。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/馬會招募賽事見習學員-收生25名入職薪酬1-1萬-273662
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