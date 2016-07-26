馬會本年度入場人數暴跌七成 投注總額反升12%

賽馬會公布，2020/2021年度總入場人數僅22.1萬人次，較上年度80.3萬人次大跌逾七成，更較2018/2019年度的221萬人次更暴跌九成。但投注總額卻不跌反升，本年度投注總額合計逾1,363億元，較上年度的1,216億元增加12.1%。

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本年度本地賽馬日數為88日，較上年度多一日，總場數為835場，按年多七場。本地賽馬賽事投注額合計逾1,293億元，較上年度的1,165億元增加11%。馬會須繳交137.5億元博彩稅。

入場人數方面，本年度總入場人數僅22.1萬人次，按年大跌七成，其中沙田馬場佔15萬人次，跑馬地馬場佔7.1萬人次。賽馬日平均每日有2,500人次入場，沙田馬場平均每日有3,100人次，跑馬地則有1,800人次。馬會解釋，本年度和上年度總入場人數較往年低，主要由於去年初起實施對新型冠狀病毒的預防措施。