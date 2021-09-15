終止黎智英李柱銘何俊仁等14人會籍 馬會拒絕個別評論

香港賽馬會本月2日發出通告，提及已終止14名人士的會籍，包括在囚的《壹傳媒》創辦人黎智英、支聯會副主席何俊仁，以及早前獲緩刑的民主黨創黨主席李柱銘等。有關決定即時生效。

消息指，馬會過往曾對涉及刑事案件人士作出終止會籍決定，理據為事件有損馬會形象。

馬會：嚴格遵照會章條文

馬會發言人回覆傳媒查詢時表示，基於個人私隱的考慮，馬會一貫不會就個别人士的會籍問題作任何評論，或提供任何有關個別會員的資料。發言人強調，馬會備有一套完善的會章，並一直嚴格遵照會章所列明的條文及程序處理會籍事宜，而各項規定適用於所有會員。

3人均涉反修例案件

李柱銘早前涉前年8月18日流水式集會，組織及參與未經批准集結罪成，被判囚11個月，緩刑24個月。黎智英涉多宗反修例案件，共被判囚20個月，並涉及違反《國安法》案件，目前仍在審訊過程。至於何俊仁同樣涉及多宗反修例案件，共判囚18個月。

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