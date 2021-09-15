Am730
Am730
Am730
Am730
News
終止黎智英李柱銘何俊仁等14人會籍　馬會拒絕個別評論
1 小時前
#Hashtags
馬會黎智英李柱銘何俊仁
終止黎智英李柱銘何俊仁等14人會籍　馬會拒絕個別評論
news-images
馬會終止14人會籍，包括黎智英、李柱銘及何俊仁等。(資料圖片)

香港賽馬會本月2日發出通告，提及已終止14名人士的會籍，包括在囚的《壹傳媒》創辦人黎智英、支聯會副主席何俊仁，以及早前獲緩刑的民主黨創黨主席李柱銘等。有關決定即時生效。

消息指，馬會過往曾對涉及刑事案件人士作出終止會籍決定，理據為事件有損馬會形象。

馬會：嚴格遵照會章條文

馬會發言人回覆傳媒查詢時表示，基於個人私隱的考慮，馬會一貫不會就個别人士的會籍問題作任何評論，或提供任何有關個別會員的資料。發言人強調，馬會備有一套完善的會章，並一直嚴格遵照會章所列明的條文及程序處理會籍事宜，而各項規定適用於所有會員。

3人均涉反修例案件

李柱銘早前涉前年8月18日流水式集會，組織及參與未經批准集結罪成，被判囚11個月，緩刑24個月。黎智英涉多宗反修例案件，共被判囚20個月，並涉及違反《國安法》案件，目前仍在審訊過程。至於何俊仁同樣涉及多宗反修例案件，共判囚18個月。

相關新聞：

上年度投注額近2800億 馬會擬重點發展大灣區

全運會｜港協暨奧委會和馬會全力配合2025年全運會

news-images
馬會終止黎智英李柱銘何俊仁等14人會籍。(網上圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/馬會終止黎智英李柱銘及何俊仁等14人會籍-285109
#Hashtags
馬會黎智英李柱銘何俊仁
Am730

內地惠港青5年供萬個實習名額　另供2萬交流名額包括走入鄉村

野田聖子最後參選自民黨總裁　日本下月召開臨時國會

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
內地惠港青5年供萬個實習名額　另供2萬交流名額包括走入鄉村
Am730
Am730
野田聖子最後參選自民黨總裁　日本下月召開臨時國會
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多