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馬蹄蟹瀕危物種港有售 WWF籲海鮮市場停賣
1 小時前
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馬蹄蟹瀕危物種港有售 WWF籲海鮮市場停賣
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世界自然基金會香港分會(WWF) 最新研究調查發現，有「活化石」之稱的馬蹄蟹(圖)流入香港海鮮市場，當中有53%更為瀕危物種的中國鱟。該會於去年9月至今年3月期間作市場調查，隨機到訪本港98間海鮮餐廳及海鮮檔，發現7間商舖有成年馬蹄蟹銷售或展示，大部分於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街及屯門三聖三區。

WWF早前又委託香港民意研究所進行研究，於今年1月以電話訪問逾千名市民，結果顯示，超過一半受訪者表示「從沒有聽說過馬蹄蟹這種生物」。然而，當受訪者知道馬蹄蟹是受保育物種後，幾乎所有(99%)都表示「不會出於任何目的購買或食用該動物」。WWF海洋保育項目經理彭莉恩表示，民意調查顯示公眾願意身體力行支持保育成年馬蹄蟹，該會於2020年6月啟動為期一年的「思前想鱟」成年馬蹄蟹保育及教育計劃，鼓勵海鮮業界承諾不出售或展示馬蹄蟹，並於店舖櫥窗展示行動貼紙，以供顧客識別及提升市民認知。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/馬蹄蟹瀕危物種港有售-wwf籲海鮮市場停賣-272627
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