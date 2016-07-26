馬鞍山恆安邨斬人命案 警料疑犯精神病復發犯案

馬鞍山恆安邨發生斬人命案，一名八旬老翁在大廈走廊疑被一名男鄰居斷傷不治，該名35歲男鄰居其後被警方拘捕。警方今午交代案情，表示初步調查所得被捕男子與死者並無結怨，惟被捕男子有精神病紀錄，相信他因為精神病復發才會犯案。

疑犯荃灣公園棄置血衣

沙田警區刑事總督察潘岳謙表示，案情於昨午約12時50分，男死者準備出外買報紙時，走至防火門位置時，被一名男鄰居用刀襲擊，死者頭部及身體多處受傷，即場倒地昏迷，左右手的拇指脫落，相信是用手擋刀所致，至於男疑兇迅即逃離現場，並坐的士到荃灣，一名女鄰居見狀後立即報警求助。他指，警方接報到場後，在現場找到一把15吋長的開山刀，相信是涉案的凶器，並透過閉路電視，迅即鎖定一名中國籍的男疑犯，並將他拘捕，知得他在荃灣公園棄置一件血衣，同時到沙田威爾斯親王醫院求醫。

潘岳謙表示，疑犯與母親同住，案發時只有他在家中，死者與疑犯沒有任何結怨，警方指疑犯患精神分裂及躁鬱症，相信有人精神病復發而發生這宗悲劇。

無回應荃灣垃圾站搜證是否「爭分奪秒」

對於有網上圖片顯示警方在荃灣聯仁街垃圾站搜索證物，是否與本案有關，潘岳謙承認有關行動與案件有關，最終警方未能找到有關證物，不過他沒有回應警方在搜證過程中是否「爭分奪秒」。消息指，有關證物是男疑犯在荃灣公園棄置的血衣。

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