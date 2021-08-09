駭人兇案｜涉感情糾紛 日本年輕夫婦狂刺勒殺高中女生後棄屍倉庫

日本發生駭人兇殺案，東京一名18歲女高中生上周六失蹤，警方循線索追查，揭發一對年輕夫婦涉嫌在山梨縣一倉庫殺害該女學生後棄屍。女學生被發現時胸口有血，背部有4處被刀刺傷口，頸部被繩子纏著、有勒痕，懷疑死前遭人勒頸。

陷三角關係

日媒報道，群馬縣27歲男子小森章平與他28歲的妻子小森和美周二被捕，兩人承認在倉庫殺害高中三年級女生鷲野花夏並棄屍。共同社引述消息報道，小森章平供稱，他兩年前透過Twitter認識鷲野花夏，成為朋友，妻子發現兩人關係後醋意大發，案發當日，他致電鷲野花夏，相約對方與他夫婦見面。

女生上周六離家一去不返

案情指，住在東京墨田區的鷲野花夏上周六告訴母親要去跟朋友見面，說不久便會回家，但下午3時半左右出門後便聯絡不上，母親當日傍晚6時30分左右報警。

警方追查涉案私家車

警方翻查閉路電視，發現鷲野花夏在寓所附近登上一輛私家車，警方追查車牌，周一晚在長野縣找到該輛車，當時小森夫婦在車上，兩人透露已殺害鷲野花夏並棄屍。

警方根據小森夫婦口供，周二凌晨在山梨縣早川町一個倉庫找到鷲野花夏的遺體，身上仍穿著失蹤時的衣服，警方表示，將驗屍以確定死因。

死者祖父痛心表示，孫女很乖，她失蹤後一直很擔心，希望她會回來，但看到電視新聞後便很震驚。