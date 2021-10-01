駱惠寧訪數碼港 冀港培育青年科技人才

中聯辦主任駱惠寧上周四(9月30日)到訪數碼港，了解香港創新科技行業的最新發展，並聽取四間數碼港培育初創分享金融科技及智慧生活的應用方案以及創業情況。



駱惠寧在聽取有關機器人技術、裸眼3D及金融服務等領域創業青年的介紹後，高度稱讚青年們的創業成果，並指出國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，香港年輕人能在前沿技術領域深耕、創造，是站到了「時代的風口」，希望香港能夠培育造就一大批青年科技人才。

任景信：到訪反映中央重視青年創科

數碼港行政總裁任景信表示，駱惠寧主任的到訪對青年科創有莫大的鼓勵與支持，不單反映中央對香港青年的發展非常關心，重視青年創科工作，更令普羅大眾對香港青年人積極正面的創業精神和努力有更深入的認識。

任景信又指，國家十四五規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，為香港年青人創造龐大發展機會。數碼港會為青年創業就業提供良好服務，培育更多創科人才，推動大灣區科技創新交流，帶領香港創科融入國家科創體系和發展大局，合力打造粵港澳大灣區高水平人才高地。