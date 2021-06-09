駱惠寧：叫囂結束一黨專政的人是香港真正大敵

由中聯辦舉辦的「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」，早上於灣仔會議展覽中心舉行。駱惠寧在論壇致辭時表示，推進一國兩制事業，必須不斷完善與憲法和《基本法》實施相關的制度和機制。

駱惠寧表示，中央將繼續堅持及完善一國兩制制度體系，香港與憲制秩序相關的制度機制，有效的需堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新。事實將繼續證明，堵塞了漏洞、彌補了缺陷、兼顧各方利益的一國兩制制度體系，將更好維護國家主權、安全和發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定，以及更好保障香港居民的自由和民主權利。

修例風波嚴重挑戰「一國兩制」原則底線

駱惠寧指，叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是在毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。那些今天仍在唱衰香港、宣稱「兩制已死」的人是無知與偏見。他又提到，香港的一國兩制實踐，在反中亂港勢力煽惑下，出現「積非成是」的觀念誤區和「變形」「走樣」的風險。特別是2019年爆發的修例風波，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

駱惠寧又指，中央在嚴峻局面下，堅持依法治港，維護「愛國者治港」原則，粉碎反中亂港勢力「顏色革命」的圖謀，讓「一國兩制」重回正軌，很難設想若無中央一系列撥亂反正的重大決策，香港如何能從「黑暴」及「攬炒」中走出，過程中香港各界進一步認識到，一國是兩制的前提和基礎，並迎來由亂及治的重大轉折。