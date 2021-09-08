騙徒網購假軍服扮軍人騙財 內地軍警聯手搗製假集團拘744人

軍人形象一向正面、可靠，深受民眾尊重，一些不法分子就利用這份信任和尊重，穿上假軍服扮成軍人，騙取感情和錢財。央視近日報道，四川一名姓吳男子去年3月在婚戀網站結識馮女士後，自稱在西藏軍區服役，並發送多張「軍裝照」搏取信任，再約馮女士見面。

扮軍人識女友 索「零用錢」逾10萬元

馮女士見吳男住所有齊全的軍服，對吳男的軍人身份深信不疑，還與吳男成為情侶。未料開始「拍拖」後，吳男頻頻要求馮女士轉帳「零用錢」，總共超過10萬元(人民幣，下同)。馮女士警覺並停止「散財」後，吳男隨即消聲匿跡。警方今年1月接報後展開調查，證實吳男並非軍人或退伍軍人，且吳男在多個婚戀網站結識多名女子並同時交往，以同樣手法騙財。

扮少校去酒店行騙 演技太差被識穿

報道又提到去年5月引起一時熱議的「少校到酒店檢查消防器材」事件，指涉事的四川姓汪廚師身穿網上購買的假軍服，到當地一間酒店欲行騙，但因演技太差又無法出示軍人證而被識穿，最終被警方拘捕。當時有內地傳媒報道，汪男為騙取新女友的錢財而買來假軍服穿上，謊稱自己是武警隊長，成功騙得近萬元後，還「安排」女友弟弟也當上「武警」，且為博取女友弟弟信任而讓對方穿上假武警服，一起到一間酒店「檢查消防器材」。

拘捕744人 檢逾475萬套假軍服

報道指，為有效遏制假扮軍人犯罪行為，維護軍隊良好形象，公安部刑事偵查局今年1月聯同中央軍委政法委保衛局，在全國展開為期1年的打擊涉軍造假違法犯罪「亮劍」行動，當中包括打擊製造和網上售賣假軍服，從「源頭」上剷除「毒瘤」。

目前亮劍行動已搗破12個製假賣假集團、摧毀56個製假售假據點，拘捕744人，檢獲475萬多套假軍服及146萬多件臂章、領花等標誌服飾，涉及的製假工廠包括湖北武漢一家紡織廠、廣東汕頭兩家粗加工廠及天津一家精加工廠。