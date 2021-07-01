騰訊金融：WeChat Pay HK註冊用戶達380萬人

5,000元電子消費券周日(4日)接受登記，市民最快可於下月1日領取第一期共2,000元的消費券。騰訊金融科技副總裁洪丹毅指，電子消費券有助促進本地消費，推動經濟發展，目前WeChat Pay HK註冊用戶已達380萬人，市民可於全港超過10萬間商戶消費。

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洪丹毅指，集團將聯同100多家合作商戶夥伴，為登記選用旗下WeChat Pay HK領取消費券的市民提供優惠。WeChat Pay HK與騰訊公益發起慈善活動，用戶完成首筆消費後均可捐贈公益印花。

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WeChat Pay HK亦公布，市民使用WeChat Pay HK領取「消費券」，可同時獲得多項獎賞，包括商戶優惠，每人可額外領取10,000元優惠券，涉及生活百貨、購物消費等範疇；每日舉行現金抽獎活動；客戶邀請親友登記，可獲加碼優惠，最多可獲5,000元，親友亦可獲取30元獎賞。