驚人反彈 Delta快速擴散 美國單日暴增10萬確診

因傳染力更強的Delta變種病毒(最早於印度發現)快速蔓延，加上南部州份疫苗接種率偏低，美國新一波的新冠肺炎疫情持續升溫，上周六再多10萬人確診，創這波疫情單日確診新高。



美聯社報道，去年初爆發疫情，美國在9個月後的11月單日確診才升至10萬宗，相比之下，這一波由6月時每日確診約1.1萬的低位升至上周六107,143宗，僅6周時間。住院及死亡人數亦續增，美國疾控中心指，目前逾4.4萬人住院，比一周前增30%，也是6月住院人數的近4倍。7日平均死亡人數由兩周前的單日約270人，增至上周五近500人。



疫苗接種率偏低的南部，疫情尤其嚴重，部分州的接種率在50州中包尾。東南部上周平均每日有17,600人住院，比之前一周的11,600人急增50%，其中佛羅里達、喬治亞、阿拉巴馬等8州佔美國整體人口約兩成，但新增住院人數卻佔全國41%。佛州疫情嚴峻，佔全國單日確診及住院人數逾兩成，上周六增23,903宗確診，創當地新高。重災區傑克遜維爾(Jacksonville)部分醫院為騰出病床，把病情較輕的確診患者送回家休養，只能提供氧氣和醫療監察儀器。德州侯斯頓醫療亦瀕臨崩潰，有病人被送往遠至南達科他州治療，因病床短缺，有救護車需等候數小時才能安排病人入院。



東京都連續5日新增逾4000確診

日本疫情亦因Delta蔓延而升溫，截至當地時間昨晚9時許，全國新增逾1.44萬確診，其中東京都增4,066宗，是連續5天新症逾4千，大阪府多1,164宗，是連續6天新症逾千，神奈川縣增1,860宗，連續12天新增逾千。京都府增333宗、茨城縣增299宗、鹿兒島縣增104宗，均創當地疫情新高。