驚人騙案｜遭騙徒盜用身份賣樓 英漢眼白白冇咗成間屋兼投訴無門

香港近日有一位婆婆被騙徒冒充，成功騙取600萬港元樓按貸款，英國亦有類似騙案，但更離譜。英媒報道，牧師霍爾(Mike Hall)今年因工作緣故，暫居北威爾斯(North Wales)，直至8月20日突然收到他在盧頓(Luton)老家的鄰居來電，稱有人進了他住家。

霍爾對BBC Radio 4講述，他當時大吃一驚，翌日即返回盧頓的老家，赫然發現用自己的鎖匙卻開不到大門，一名男子開門，他即氣沖沖地入屋，見到裡面正在做裝修，且接近完工，原有的傢俬、地氈、窗簾等亦失蹤。

苦主與新屋主當面對質

霍爾頓時冒火，即報警，開門的男子自稱只負責裝修，不久後帶來「新屋主」的父親到場對質。那人說，今年7月買下這裡，現是物業持有人，還大罵霍爾擅闖私人地方，叫他離開，霍爾則堅稱，他從來沒賣屋。

警員其後到場，那人也召喚兒子到來。經一輪爭拗，雙方上土地註冊部門網站查核業權紀錄，發現兒子就是新業主，登記日期為8月4日。此時，警員便說這屬於民事糾紛，要求霍爾離開，並建議他找律師協助。

警方錄音式回覆

霍爾發現有人以131,000英鎊(約139萬港元)將他的物業賣給那對父子，他多次向警方的詐騙投訴部門舉報，但每次的回覆都是：這並非刑事罪案，而是民事糾紛，這令「我很沮喪、絕對沮喪」。

結果，BBC調查發現，有人以霍爾的姓名偽造駕駛執照，並盜用其身份開立銀行戶口，再利用這些個人資料出售霍爾的物業。報道指，那對父子是新屋主，合法擁有該物業。負責該物業交易的律師事務所回覆指，案件仍在警方調查中，不予置評，並稱事務所會配合調查。

驚人騙案｜遭騙徒盜用身份賣樓 英漢眼白白冇咗成間屋兼投訴無門