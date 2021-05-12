驚心動魄｜槍手駭人留言「做想做的事」 俄校園槍擊6死24傷

俄羅斯周一發生校園槍擊案，一名男子闖入莫斯科以東城市彼爾姆(Perm)一間大學開槍施襲，最少造成6死24傷。報道指，學生見槍手、聽到槍聲即慌忙走避，有人跳樓逃生，有師生反鎖在課室避禍，槍手其後被警員槍傷及拘押。據報他是該大學的18歲男學生，犯案前在社交網發帖稱已有施襲念頭多年，現在是時候去做「夢想做的事」。

案發於彼爾姆國立大學，從網上片段可見，槍手戴頭盔、一身全黑作戰裝備，持長槍步入校園。報道指他一見保安員即開槍，在場學生大受驚嚇，有人爬窗從一樓跳落地面逃生，有學生對路透社稱，他們約60人反鎖在課室，用枱椅堵住門口。一名女生向校外友人發訊息稱，槍手在課室外遊走開槍，有人中槍，學生們都很害怕，警員到場，但找不到槍手，「就像發噩夢，我很驚，我們都躲在枱底下」，因課室門沒鎖，一名男生只好坐在椅上頂住大門。

社交網留言 因仇恨施襲

報道指，槍手是該大學的18歲男生Timur Bekmansurov，犯案前在社交網上載自己手持長槍、戴頭盔和身纏彈藥的照片，並留言稱：「(襲擊一事)我想了很久，已想了多年，我發覺現在是時候去做我夢想做的事。」又稱他申請槍牌時接受測驗，「可以騙過任何心理學家」，「希望在這世上留下最多的傷痛，好讓沒被我殺掉的人永遠記得這一天」。槍手聲稱其行動與政治或宗教無關，是出於仇恨。他在法學院修讀法證，新學期開始，他返了10日學便犯案，同學指他沉靜、不愛交際，朋友不多，愛槍械、愛看戰爭和恐襲資訊。

驚心動魄｜槍手駭人留言「做想做的事」 俄校園槍擊6死24傷