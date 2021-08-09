驚險一幕 突襲咬手扯進水池 美漢壓大鱷勇救飼養員

遊客千鈞一髮間勇救遇險飼養員，當仁不讓！美國猶他州一間爬蟲及鳥類保育中心發生驚險一幕，女飼養員貝爾(Lindsay Bull)向遊客解說時，突然被鱷魚咬住左手猛力扯進池中，一名男遊客危急關頭出手相救，奮不顧身騎在鱷魚背上將其制服，最終協助貝爾脫困。



事發於上周六，從遊客拍攝的片段可見，戴上手套的貝爾打開圍板如常餵飼，鱷魚卻突然咬住其左手不放。貝爾事後接受霍士新聞訪問稱，鱷魚愈咬愈大力，她擔心會被扯進池裡；若跟牠角力，左手掌恐被噬斷。鱷魚瞬間便將貝爾拉進池中並猛搖頭部，露出一副捕獵兇相，貝爾無計可施，只能用雙腿使勁夾住鱷魚，防牠再進攻。

此時，遊客才意識到這不是「馴獸表演」，懷斯曼(Donnie Wiseman)即施以援手，儘管心慌，仍按貝爾指示騎在鱷魚身上，但牠沒鬆口，懷斯曼再出盡力整個人趴在其身上試圖壓制，一會兒後鱷魚才放開貝爾，另一名遊客幫忙將她拉出水池，他懂得急救的妻子即時幫貝爾初步治理傷口。



仗義相救 感激不盡

貝爾脫險後，懷斯曼仍需猛力壓制鱷魚，鱷魚掙扎，待牠稍安靜後，懷斯曼便趁機逃離水池。

貝爾事後被送院治理，並無大礙。她說與動物相處，「要接受隨時出錯」，對兩位遊客奮力施救致謝，稱「無法用言語表達感激之意，他們就在那裡，撐我渡過難關」。中心負責人亦大讚兩人勇氣可嘉，「你不會預期一般市民會這樣做」。