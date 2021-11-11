驚險逃脫｜39歲男交收泰特幣遭綁架7日勒索3千萬 綁匪打斷手腳仍成功逃走 警拘7人

警方上周二(9日)接報，指一名39歲男子於牛頭角區一工業大廈交收虛擬貨幣期間，懷疑被人綁架，疑犯要求事主家屬交出3,000萬元贖金。其後，事主趁綁匪不備自行逃走，惟身體多處骨折，傷勢嚴重，需送院治理。警方昨日(13日)以「綁架」及「串謀綁架」罪拘捕涉案7人，其中2人將於明日提堂，警方估計尚有7至8人在逃。

警方：綁匪兇殘 打斷受害人手腳防逃走

西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫指出，受害男子為一名39歲的全職虛擬貨幣投資者，他主要交易「泰特幣」。案發於本月6日上午11時許， 綁匪藉詞打算以400萬元向男子購買泰特幣，相約在九龍灣見面後，匪徒將事主帶至附近一個工業大廈的單位，多人隨即對他拳打腳踢，更以鐵錘及鐵凳等用具施襲，導致受害人身體嚴重受傷，手腳多處骨折，意圖阻止事主逃走。為了逃避警方追查，綁匪又轉移受害人至貨櫃場及大埔南坑村一個環境惡劣狹少及簡陋的鐵皮屋內禁錮。

趁綁匪不備從狹窄窗口逃走

綁匪又逼事主交出手機、手機密碼、網上銀行戶口密碼、虛擬貨幣交易平台密碼等資料，更要求事主以欠債為由，致電家人及朋友籌集贖金。家人感情況不妙，於事發第4日報警，警方其後鎖定禁錮地點，並在附近一帶作出展開部署。直至上周五晚，受害人趁綁匪不備，在閣樓一個狹窄的窗口逃走。在場部署的警方人員見機行事，立即在附近拘捕2名綁匪，並救回受害人，隨後再拘捕多5人。

家人沒有支付贖金 相信加密貨幣戶口有損失

行動中，警方合共拘6男1女，年齡介乎25至32歲，全部人有黑社會背景，分別報稱運輸工、飲食業及無業。其中2名被捕綁匪已被落案起訴，明日於西九龍裁判法院提堂。警方正追查其餘綁匪及主腦，估計尚有7至8人在逃。事件中，家人沒有支付任何贖金。由於受害人交出戶口密碼，目前他未能開啟戶口，不清楚加密貨幣戶口的結餘，但警方相信有一定損失。

警方指，留意到近日虛擬貨幣交易有上升趨勢，當中不少匪徒以不同籍口要求對方面對面交易。警方呼籲，市民應利用信譽良好的網上平台交易，避免攜帶大量現金，與陌生人面對面交易。