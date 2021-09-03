驚險！新澤西洪水破牆湧入地下室 三母子受困死神擦身而過 (有片)

颶風艾達上周為美國東北部帶來豪雨，紐約市和鄰近的新澤西州水浸情況嚴重，新澤西一房屋的地下室攝錄機拍下洪水的兇猛。畫面可見地下室受水浸，水深及小腿，一名男子涉水走過，未幾牆壁被洪水沖破，水位暴漲至幾乎淹浸整個地下室。

女戶主Janice Valle事後稱，當時與兩名兒子打算將地下室的水抽走，料不到洪水突湧入，3人被困，「我的兒子打電話給父親講再見，以為自己實死無生」。Janice指，在鏡頭前走過的兒子及時上樓，若當時他站在牆前，相信會被洪水沖破的牆身擊中。另一兒子情況較驚險，他幾乎被洪水滅頂，幸成功打破天花的瓦片，可呼吸到空氣。他的兄長和父親最後合力用太陽傘鑿穿一個窗，將他拉出。Janice在另一邊則抓住熱水器，她的頭部距水面約4吋，聽到丈夫呼叫她的名字，「Janice，你必須來到這邊打開窗子，我才可以拉你出去。你可以游向我嗎？」她最後都成功脫險。Janice說，若洪水早一步湧入，後果不堪設想。