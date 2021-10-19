骨灰製墨水 紐約夫婦花1.2萬將邪教教主肖像紋在腳

紐約男子布斯(Patrick Boos)與妻子花了1,600美元(約1.2萬港元)，將美國惡名昭彰的邪教教主曼森(Charles Manson)的骨灰混入紋身墨水，再將曼森肖像紋在腳上。布斯稱，妻子想成為全球第一個用曼森骨灰做紋身的女人，他不想妻子一個人完成，於是陪她。

從曼森孫兒友人取骨灰

紋身由藝術家Ryan Gillikin操刀，上周完成。Gillikin從曼森孫兒的朋友那裡取得曼森少許骨灰，將骨灰混入紅黑色紋身墨水中。布斯的紋身在大髀，其妻子的則在小腿。

曼森將納粹標誌紋在眉心，布斯亦早已將類似的「X」紋在自己眉心，又將曼森用以象徵他發動種族戰爭的「Helter Skelter」字樣紋在額頭，同樣用曼森骨灰製墨水。布斯強調，「Helter Skelter」紋身與種族無關，用曼森骨灰做墨水，「現在Charles成為我身體的一部分，感覺怪怪的，有些詭異，但我不認為(這紋身)會影響到我」。他說，紋身只是對曼森的一種紀念。

曼森惡行纍纍

曼森1960年代末在加州成立「曼森家族」，其成員在1969年7月至8月期間於4個地點殺害了9人，死者包括當時懷孕的演員Sharon Tate。曼森涉嫌教唆組織成員犯案，於1971年被判一級謀殺及串謀謀殺7人罪成，判囚終身，至2017年，他在獄中死亡，終年83歲。