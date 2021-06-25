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高官換班｜學者分析反映「武進文退」　劉兆佳：政務官壟斷時代已過
2021-06-25
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高官換班張建宗政務司長李家超保安局長鄧炳強警務處長蕭澤頤蔡子強劉兆佳武進文退政務官
高官換班｜學者分析反映「武進文退」　劉兆佳：政務官壟斷時代已過
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中央任命李家超為政務司長、鄧炳強為保安局長及蕭澤頤為警務處長。 (政府新聞處)

林鄭政府管治班底再「洗牌」，張建宗被免去政務司長職位，由李家超接任，鄧炳強獲委任為保安局長，警務處長則由蕭澤頤接替。中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，任命反映「武進文退」現象，由紀律部隊人員取代由政務官出任問責團隊高層職位，而李家超及鄧炳強的升遷，令人感覺警隊受中央讚賞。港區政協委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳認同，政務官壟斷主要政府職位的時代已過去，中央及特區政府未來將著重於不同部門及社會層面物色人才。

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蔡子強續指，有意見批評林鄭政府遲埋班，以致初期開局不順，而現屆政府任期尚餘一年，再出現重要人事變動，認為或是較長遠的任命，與下屆新政府班子作準備。他相信，政治忠誠及紀律於日後政府領導中很重要，預計特區政府的強硬路線將持續一段較長時間，對反對派、公民社會，以至媒體都未必是一個好訊號。

料向敵對勢力發警告

劉兆佳則認為，今次人事變動與特首選舉沒有關係，認為是要在政府換屆前，強化特區政府維護國安的力量，警告內外的敵對勢力不能在港輕舉妄動。他又指，做法突顯由忠誠及強勢的政務司長協調政府各部門的需要，避免再出現於過去的動亂時期，需單靠治安部門單打獨鬥、部分政府部門態度消極的情況。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/高官換班｜學者分析反映「武進文退」　劉兆佳：政務官壟斷時代已過-273471
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