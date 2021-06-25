高官換班｜學者分析反映「武進文退」 劉兆佳：政務官壟斷時代已過

林鄭政府管治班底再「洗牌」，張建宗被免去政務司長職位，由李家超接任，鄧炳強獲委任為保安局長，警務處長則由蕭澤頤接替。中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，任命反映「武進文退」現象，由紀律部隊人員取代由政務官出任問責團隊高層職位，而李家超及鄧炳強的升遷，令人感覺警隊受中央讚賞。港區政協委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳認同，政務官壟斷主要政府職位的時代已過去，中央及特區政府未來將著重於不同部門及社會層面物色人才。

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蔡子強續指，有意見批評林鄭政府遲埋班，以致初期開局不順，而現屆政府任期尚餘一年，再出現重要人事變動，認為或是較長遠的任命，與下屆新政府班子作準備。他相信，政治忠誠及紀律於日後政府領導中很重要，預計特區政府的強硬路線將持續一段較長時間，對反對派、公民社會，以至媒體都未必是一個好訊號。

料向敵對勢力發警告

劉兆佳則認為，今次人事變動與特首選舉沒有關係，認為是要在政府換屆前，強化特區政府維護國安的力量，警告內外的敵對勢力不能在港輕舉妄動。他又指，做法突顯由忠誠及強勢的政務司長協調政府各部門的需要，避免再出現於過去的動亂時期，需單靠治安部門單打獨鬥、部分政府部門態度消極的情況。