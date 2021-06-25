高官換班｜發錄音向舊同袍道別 鄧炳強：加入警隊係我一生最大成就

政府高層再有人事變動，鄧炳強獲任命為保安局長，而原本警務處長一職，則由蕭澤頤接任。鄧炳強今日以保安局長身份，向警隊同胞發長約3分鐘的道別錄音。錄音中，鄧炳強指，新任命來得突然，要離開工作了超過34年的地方萬般不捨，最大遺憾是未能與警隊作正式道別，強調能夠加入警隊，同大家並肩作戰，「係我一生最大成就」。

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鄧炳強又回憶當初34年前進入學堂的感受，形容自己享受擔任警察，「所有快樂、哀傷、榮譽都與警隊同在」，又指曾穿上防暴裝處理暴動，巡邏查案，都是美好回憶，而警察天職是處理突發情況，甚至會經歷生死，無人知道危險何時出現，但危險一出現，警察都會無畏無懼守護城市及市民，即使他今日換了新使命，但仍在同一藍天下，與警隊一齊守護香港，一齊為明天更安全的香港奮鬥。