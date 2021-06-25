高官換班｜羅健熙：難理解李家超任政務司長 葉劉：料須擴闊經驗範疇

特首林鄭月娥管治班底再有人事變動，張建宗被免去政務司長職位，由李家超接任，鄧炳強獲委任為保安局長，警務處長則由蕭澤頤接替。對於今次的換班安排，民主黨主席羅健熙認為，令人有警方主導施政的感覺，預料政府會繼續將國安元素加入不同範疇，他無法理解由李家超出任政務司長的決定，質疑出身警務處的李家超能否勝任政務司長，並指他是「硬推」修訂《逃犯條例》的主要官員之一，而他在修例表現，公眾已清楚評分。

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至於立法會的建制派議員對任命表示歡迎，認為是合適做法。前保安局長、新民黨葉劉淑儀說，中央政府擢升多名保安背景官員，反映自香港回歸以來，中央受到很多涉及挑戰中央主權及權威的情況，重視有保安背景的官員，做法可以理解，相信李家超出任政務司長後，要擴闊他的經驗範疇。民建聯主席李慧琼說，原保安局長李家超經已加入兩屆問責班子，有行政管理經驗，在新形勢下，需要有承擔的官員。