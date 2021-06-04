高峰未過 台暴增583本土確診 日本贈疫苗傳今抵台

台灣新冠肺炎本土確診數字繼續暴漲，昨新增364宗，追加219宗，並有17人死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，疫情出現新的高峰。各地需要更多疫苗的呼聲愈來愈大，民間採購海外疫苗未有進展，但日本政府日前宣布贈送台灣的阿斯利康疫苗，據報首批將有124萬劑，由日本航空今午運抵台灣。陳時中昨未有正面回應，僅稱這段時間不放棄任何機會，一直在為疫苗努力。

台灣傳媒報道，除了日本贈送疫苗即將抵台外，對岸湖北武漢康養科技投資中心海外事業部台灣辦公室負責人亦表示，要捐贈200萬劑上海復星代理的德國BioNTech疫苗及300萬劑中國國藥集團滅活疫苗予台灣，而且已與上海復星公司及國藥集團傾妥，只要台灣同意進口，可立即進入交貨流程。該公司又表示，願遵守一切疫苗進口法律和程序，下周將向衛福部遞交申請文件。指揮中心昨晚僅回應稱，目前未知詳情，無法評論事件。

疫情方面，陳時中指出，年輕人染疫比例有上升趨勢，5月10日前，20至39歲確診者有34%，5月11至本月2日下降至19.9%，惟昨日升至25.2%，反映他們防疫鬆懈。此外，苗栗昨突然大增34確診，是重災區新北(265宗)及台北(224宗)以外最多。苗栗新增個案中，有32人屬京元電子外勞群組，而該群組人數已增至45人。



廣州再多20人染疫

至於對岸情況，廣東本土前日再增15確診、5無症狀感染，均來自廣州，其中4名確診者為無症狀感染轉確診。目前廣州已增至70人染疫，包括56確診、14無症狀感染，其中4名患者曾接種1劑新冠疫苗。