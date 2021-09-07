高市早苗宣布出選自民黨總裁 表明捍衞日本主權

日本首相菅義偉宣布不會角逐月底自民黨總裁選舉之後，自民黨新總裁成為派閥間的爭逐，除了已表明出選的岸田文雄，及有意出選的河野太郎之外，還有據報獲前首相安倍晉三支持的高市早苗。60歲的高市早苗今日(8日)舉行記者會宣布角逐。作為黨內保守派代表的高市，在記者會上表示會捍衞國家的主權及名譽。在擔任總務大臣期間多次參拜靖國神社的高市，若能成為首位日本女首相的話，將令日本與中國及南韓更多分歧。

高市早苗今早已拜會安倍晉三，估計是向其交代出選的意向，而同日河野太郎亦有與安倍見面。高市早苗下午舉行記者會，並且宣布參選政綱。高市在記者會開頭已表明：「以守護日本未來的責任，和開啟未來的決心去表明參選。」她指：「國的終極使命是要守護生命及財產。要守護領土、領海、領空及資源。還要捍衞國家的主權及名譽。會賭上全力去達成使命。」

將承接安倍經濟方針

據日本傳媒報道，高市早苗是前首相安倍晉三屬意的人物，而高市在交代自己的政綱亦透露會跟隨安倍經濟方針，繼續重振日本經濟。高市表明會力求通脹率維持2%，同時會凍結政府收支平衡目標，在緊急時會動用政府財政，並且以大骼的危機管理去協助投資及經濟成長。

另外對於新冠疫情的處理，高市早苗表示會就有關封城的法案進行檢討，令在緊急情況下，政府可採取封城的措施。至於有關日本國民關注日本國營電視NHK的收費，高市亦表明會要求削減及改革。

高市早苗被認為是自民黨極右派代表，過去主張修改和平憲法及解放自衞權。而高市亦是跨黨派國會議員參拜靖國神社會的成員，故在出任安倍內閣期間，仍有參拜靖國神社。

除高市早苗外，目前只有岸田文雄表態參選。而河野太郎雖然有意出選，但仍未表態，並尋求黨內支持。至於另一位女性代表野田聖子亦未有宣布出選，而石破茂目前意向未明。