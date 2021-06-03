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高級文憑生拍微電影關注學生輕生 讀港大立志做教師
3 小時前
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港大附屬學院HKUSPACECC中文專業傳意高級文憑文學副學士語言及人文學科中國語言文學及文化微電影學生輕生志願
高級文憑生拍微電影關注學生輕生 讀港大立志做教師
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(左起)郭莉萍、張熙文兩人均立志成為老師。

教師工作繁重，有調查指每周工時長達70小時，但有人不畏艱辛，港大附屬學院(HKU SPACE CC)的兩名畢業生立志要成為中文老師。其中一名修讀高級文憑時，在課業中創作的微電影關注中學生輕生議題，體會到飽受壓力的學生，周邊的人「少鬧一句、多一點關心」，或已令他們解開鬱結，故她亦希望自己成為教師幫助學生，為此寧再花5年時間修讀中文教育雙學位課程。
 

港大附屬學院中文專業傳意高級文憑課程畢業生張熙文，高中時選讀理科後才發現「揀錯科」，最終文憑試獲16分。文憑試的「挫敗」，卻反逼使她思考甚麼才最適合自己，及後希望可學習應用中文，報讀了港大附屬學院的課程。在一次課業中編寫有關中學生輕生故事的微電影劇本及製作，並創作雙結局冀觀眾反思，其中一個結局是若給予學生多一點鼓勵和支持，或許不會引致輕生的結局。她指拍攝亦令她有了明確志向，希望畢業後當一名教師，給予學生更大幫助。


用5年讀雙學位課程
課程修讀2年，她以3.86的學業成績平均點數(GPA)畢業，已獲港大、城大和教大共8個學科取錄，部分一入學便是三年級，即兩年後大學畢業。但她最終選擇入讀港大文學士及教育學士(語文教育)——中文教育一年級，料用5年時間修讀雙學位課程，她笑言即使讀書時間將較長，但同時獲更多時間學習她喜愛的科目。

文學副學士(語言及人文學科)中國語言、文學及文化畢業生郭莉萍則在文憑試考獲21分，因英文科僅獲2級成績，令她無緣入讀學士學位課程。雖然曾考慮重考英文，以便可報讀學士學位課程，但她最終選擇入讀港大附屬學院。讀中文中學的她最大障礙仍是英文，於是讀副學士期間，花更多時間學英文，包括若因用英語教學而聽不懂課堂內容，便不斷翻看錄影。畢業時GPA 4.0分的成績，並獲中大、港大、浸大和教大取錄。

她寄語今屆文憑試考生，一次考試成績並不是絕對，還有很多出路，文憑試即使失敗，亦不代表人生失敗。張熙文則籲考生如果中學「揀錯科」，大專就選擇最有興趣的科目，這樣才會有動力爭取好成績，升讀大學。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/高級文憑生拍微電影關注學生輕生-讀港大立志做教師-273834
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