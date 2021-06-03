高級文憑生拍微電影關注學生輕生 讀港大立志做教師

教師工作繁重，有調查指每周工時長達70小時，但有人不畏艱辛，港大附屬學院(HKU SPACE CC)的兩名畢業生立志要成為中文老師。其中一名修讀高級文憑時，在課業中創作的微電影關注中學生輕生議題，體會到飽受壓力的學生，周邊的人「少鬧一句、多一點關心」，或已令他們解開鬱結，故她亦希望自己成為教師幫助學生，為此寧再花5年時間修讀中文教育雙學位課程。



港大附屬學院中文專業傳意高級文憑課程畢業生張熙文，高中時選讀理科後才發現「揀錯科」，最終文憑試獲16分。文憑試的「挫敗」，卻反逼使她思考甚麼才最適合自己，及後希望可學習應用中文，報讀了港大附屬學院的課程。在一次課業中編寫有關中學生輕生故事的微電影劇本及製作，並創作雙結局冀觀眾反思，其中一個結局是若給予學生多一點鼓勵和支持，或許不會引致輕生的結局。她指拍攝亦令她有了明確志向，希望畢業後當一名教師，給予學生更大幫助。



用5年讀雙學位課程

課程修讀2年，她以3.86的學業成績平均點數(GPA)畢業，已獲港大、城大和教大共8個學科取錄，部分一入學便是三年級，即兩年後大學畢業。但她最終選擇入讀港大文學士及教育學士(語文教育)——中文教育一年級，料用5年時間修讀雙學位課程，她笑言即使讀書時間將較長，但同時獲更多時間學習她喜愛的科目。

文學副學士(語言及人文學科)中國語言、文學及文化畢業生郭莉萍則在文憑試考獲21分，因英文科僅獲2級成績，令她無緣入讀學士學位課程。雖然曾考慮重考英文，以便可報讀學士學位課程，但她最終選擇入讀港大附屬學院。讀中文中學的她最大障礙仍是英文，於是讀副學士期間，花更多時間學英文，包括若因用英語教學而聽不懂課堂內容，便不斷翻看錄影。畢業時GPA 4.0分的成績，並獲中大、港大、浸大和教大取錄。

她寄語今屆文憑試考生，一次考試成績並不是絕對，還有很多出路，文憑試即使失敗，亦不代表人生失敗。張熙文則籲考生如果中學「揀錯科」，大專就選擇最有興趣的科目，這樣才會有動力爭取好成績，升讀大學。