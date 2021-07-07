疫中求變 高鐵設施成旅遊熱點

巧用資源 連繫社區注入新活力

受新冠疫情影響，往來香港與內地的高鐵服務暫停。但隨著疫情受控和防疫措施逐步放寬，作為香港一份子的港鐵積極與旅遊業界及多個非牟利團體合作，免費開放香港西九龍站及高鐵石崗列車停放處，不僅為視障及傷健人士提供非一般的參觀體驗，更為旅遊業復甦及社區注入活力，於疫情下展現靈活變通的精神，為香港打氣。

支持旅遊業復甦 開放參觀高鐵列車停放處

因應疫情放緩，本地遊早前獲准復辦。為支持本地旅遊業界，港鐵於5、6月期間免費開放高鐵石崗列車停放處的指定區域，招待本地旅行團參觀。由於該設施過往較少對外開放，因此相關行程深受歡迎，市場反應熱烈。參觀活動包括由高鐵職員介紹高鐵列車和服務，參觀者更獲安排登上港鐵動感號列車，親身體驗車廂內各項設施及拍照留念。港鐵喜見市民對參觀活動反應踴躍，希望借此機會加深大家對高鐵運作的了解。

活動期間，港鐵亦聯同非牟利團體新家園協會HOME Centre (YTM)合作，安排了二十七位來自油尖旺區的少數族裔家庭到石崗列車停放處參觀，以促進多元共融。他們對於首次近距離接觸高鐵列車表現興奮，並透過認識香港的交通基建增加了對社區的歸屬感。

除此以外，港鐵亦開放香港西九龍站作為本地遊的行程景點之一，使更多人能欣賞車站的獨特建築和車站藝術品，並到人氣打卡位—天空走廊—拍照留念。

觀景之外－非視覺攝影＠香港西九龍站

傳統印象中攝影是一門以視覺主導的藝術，但其實只要有適當的配合，視障人士亦可突破限制，憑視覺以外的感官拍攝照片。港鐵早前與香港展能藝術會合辦「觀景之外－ 非視覺攝影＠香港西九龍站」活動，邀請視障人士到香港西九龍站參與攝影活動，做非凡的「攝影大師」。參加者在義工夥伴的口述影像配合下，透過聽覺和觸覺感受香港西九龍站的建築魅力，更拿起相機，以自己的想像力拍攝出獨特角度的靚相，把非一般的高鐵世界透過鏡頭呈現給大家。港鐵正計劃日後籌辦攝影展覽，展示他們拍攝的作品，讓市民親身欣賞。

「躍動高鐵」 把活力帶進香港西九龍站

港鐵近期亦與另一非牟利團體香港特殊奧運會合辦「鐵定動起來」活動，首次邀請香港特殊奧運會的智障運動員到訪香港西九龍站。一班曾代表香港參加多個國際賽的運動員，先後參觀了站內設施，認識高鐵的服務，部份運動員更夥拍大專體育系學生於車站內外親身示範及拍攝線上體能挑戰短片，透過深蹲、星形跳和登山者式等肌肉鍛鍊運動，展現活力十足的一面；同時呼籲會員一起接受挑戰，實行激發大家的運動潛能，鼓勵在疫情下多做運動，保持健康體魄。