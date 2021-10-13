高雄城中城大樓大火釀至少46死

台灣高雄鹽埕區一幢樓齡40年的12層高商住大廈「城中城」，今日凌晨接近3時突然起火，火勢迅速蔓延，並曾傳出爆炸聲。大火今早7時許撲滅，消防員進入大廈逐層搜索，截至今午4時已證實46死、41傷。這是台灣近26年來最嚴重火災，死者集中於7至11樓發現，高雄市長陳其邁表示「不排除人為縱火」。目前最少4人被警方帶走調查，包括目擊者、報案者和一對情侶。

不排除人為縱火

有目擊者指出，地下一間骨董店最先起火，起火前聽到疑似情侶吵架聲；報案者就指，半夜去廁所突然聽到兩聲爆炸，然後發現對面城中城大廈火光熊熊，冒出濃煙。鹽埕區府北里長林傳富則表示，起火店舖一帶平日常有露宿者聚集吸煙飲酒，可能有人留下煙頭導致火災。林傳富又稱，7至11樓有上百戶居民，住客大多為患有失智或肢體障礙的長者。

至於有閉路電視拍攝到起火前有可疑人士路過現場，警方調查後證實涉事男子為住客，職業是的士司機，放工回家剛好被拍到，已排除其縱火嫌疑。

蔡英文總統對罹難者致以最深的哀悼，並希望傷者早日康復。蔡英文已就今次大火要求行政院相關部門對高雄政府給予最大支援，強調會全力搶救傷者和安置居民，以及對傷者及死者家屬提供所需協助。

被稱為「高雄第一鬼樓」

台灣傳媒報道，坐落昔日高雄最繁榮行政區鹽埕區的城中城大樓，於1970年落成，地面至4樓為商場、歌廳，5至6樓為戲院，7至11樓為住宅，12樓為戲院。大樓啟用初期曾風光一時，但隨著商圈轉移，逐漸沒落，並因管理不善而發生過多場大大小小火警。在1999年大火造成28人傷後，城中城商戶陸續遷出。日久失修之下，商場日漸成為廢墟，加上露宿者進駐，治安和衛生差劣，城中城淪為「高雄第一鬼樓」，但亦因此而樓價和租金低廉，吸引不少老弱殘障低收入人士入住。

住客不願被收樓重建

報道指，之前曾最少有6家地產商欲收購城中城重建，有議員亦透露，10年前已認為城中城公共安全有危險，願協助住戶重建，並曾召開2次重建說明會，但都失敗收場。城中城自救會總幹事李太明今年初曾指出，住客多為低收入人士及行動不便長者，他們都視所住單位為「最後財產」，不願被收樓重建。

另外，高雄工務局強調，城中城大樓2019、2020及今年5月都做過消防檢查，並已通知住客改善問題，但由於大樓並無管理處，「要每個住戶去改善，確實有難度」。