鬥靚歪風 修圖不報可判囚 挪威規定KOL美顏變瘦須標明

有圖未必有真相，今時今日擺相上網，就算不修圖，都總會用一下濾鏡(filter)吧？挪威國會日前通過新法例，規定一眾廣告商及KOL賣廣告時，如照片有修圖，必須按當局規格如實標明，否則即屬違法，輕則罰款重則監禁。據報當局關注的不是廣告照片「執得太勁」會誤導消費者，而是認為人人鬥執相鬥靚風氣，會令青少年自我形象低落。



挪威國會於上月2日以72對15票通過修訂該國2009年實行的銷售法案。修正案訂明所有廣告在涉及「經修改或有其他改動的身形、尺碼或皮膚」時，甚至是經過濾鏡美化，必須以挪威兒童及家庭事務部設計的標籤，清楚標示。屆時豐唇、增肌及收細腰圍等改圖，統統都在受管制範圍，但調校照片光暗或飽和度等則未知是否受限。修正案亦涵蓋「收受款項或其他好處」的KOL及名人，於Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok及Twitter等社交網上的宣傳貼文。



「kroppspress」成社會問題

修正案是由該國兒童及家庭事務部向國會提出。據報該部門及該國多個青少年團體，一直關注當地稱為「kroppspress」、直譯為「身體壓力」的社會問題，意指社會審美標準帶來的壓力。該部門在向國會提交的修正案中表示，「身體壓力存在於職場、公眾地方、家中以及不同媒體中……它往往難以察覺及對抗。要求標明經改圖的廣告，是其中一項對抗身體壓力的措施」，希望藉著點出「咁靚得唔得㗎」的廣告人物，其實經過修圖，減輕對兒童及青少年自信心的影響。該部門承認新法可能難以執行，因有時難以判斷照片曾否經過修改，此外亦擔心增加KOL的整容壓力，因「執咗樣就唔使執相」。