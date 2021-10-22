鬧人手荒 溫哥華餐廳年薪31萬招洗碗工

加拿大餐飲業的洗碗工人嚴重短缺，溫哥華一間餐廳出厚薪招聘引來關注。店主在招聘廣告中稱，洗碗長工年薪高達5萬加元(約31.4萬港元)，即時薪25加元(約157港元)，高於15.2加元(約95港元)最低工資。有人認為，洗碗是辛苦工作，那麼高薪，估計工作量也不少。事件也反映情況的嚴重，業界稱加拿大目前缺少13萬廚房工人，是新冠肺炎疫情前兩倍。

網友：與大學畢業人工差不多

高薪招洗碗工的是印度菜餐廳Handi Grill，根據搵工網站的招聘廣告，每周工作40小時，時薪可獲25加元，毋須工作經驗和學歷，有在職培訓。報道指，溫哥華所屬的卑詩省本月25日起，將解除省內大部分地區餐廳的最後防疫限制，所以餐廳都急忙填補空缺。有網友笑稱，他首份工作是洗碗工，時薪10加元，現在做了電工3年，都只是時薪23加元。另有人說，大學畢業首份建築學工作的薪酬都是差不多，好傷心。有關招聘告示在8月24日起刊登於兩個搵工網站，有指目前已消失，或已有人獲聘。

工會：疫情裁員老闆自招

加國餐飲業界組織稱，九成會員在招聘人手上陷困難，部分正嘗試吸引被裁的員工回巢，如提供獎金和包食等，時薪也高過最低工資加至16.7加元。工會領袖同意難請人，但疫情前已存在，因廚房工作待遇差，而疫情爆發初期，餐飲業員工首當其衝被裁員，令從業員重新思考轉行和學習其他技能，無意再做廚房工，目前情況是餐廳老闆自招。工會領袖指時薪25加元如「獨角獸」般罕有，質疑高薪能否持續。

鬧人手荒 溫哥華餐廳年薪31萬招洗碗工