魔鬼保母｜保母粗暴餵食 兩歲童慘遭拗手兼捂嘴(有片)

美國北卡羅來納州一名保母被偷拍到給幼童粗暴餵食，行為令人咋舌。從隱閉攝錄片段可見，兩歲男童不肯進食，保母羅韋(Lauren Rowe)便從後捉著他雙手，又將小手「屈」在他身後，強行餵食，男童不停哭鬧、掙扎，喊著叫：「爸爸、爸爸！」，又大喊：「不要！」。

更離譜的是，羅韋用木匙將食物塞進男童嘴裡，即用手長時間捂住男童的口，不准他吐出食物。男童父母指，當時還拍到羅韋跟人通電話，說「如果我們不控制我們的兩歲孩子，他們就會蔑視我們」。

片段中，男童哭喊，羅韋不停對他說「吃你的食物吧」，又說要吃一口，才能離開嬰兒椅；一時又對著男童怒吼：「我們今日要學習。你要學習吃你的食物，那我們就大功告成。」

見愛兒受虐 父母心痛

事發於上周二傍晚，父母在外工作，休息時從webcam看看兒子在家的實時情況，便發現保母羅韋的粗暴行徑。父親奧格爾斯比(Max Oglesby)指，當日只錄到羅韋兩小時的行為，事後發現兒子兩隻手臂有瘀痕，他們即怒炒羅韋，將片段放上Facebook提醒家長注意，並報警處理。

奧格爾斯比事後受訪稱，「你不會想到這些事會發生在自己身上」，「我當時不在家，(看到兒子這樣) S***，心痛」。母親亦粗暴怒言，很想揍那個保母一頓，「把她按在地上，將食物塞入她口裡」。

結果，警方周三以涉嫌虐待兒童拘捕羅韋，她准以2,500美元(約港元)保釋，將於11月8日提堂。

魔鬼保母｜保母粗暴餵食 兩歲童慘遭拗手兼捂住嘴(有片)