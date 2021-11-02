魷魚幣瞬間爆破 投資者被騙逾2600萬

韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)在全球大熱，有人乘勢推出「魷魚幣」(SQUID)，作為一個網上遊戲比賽付款之用。劇中以金錢吸引窮途末路者參加死亡遊戲，而魷魚幣也是以錢作招徠，玩家交「入場費」玩比賽，創始人收取當中10%，其餘90%作為冠軍獎金，而比賽要用魷魚幣，令這個推出不足2星期的虛擬貨幣價格暴漲。雖然這個比賽不像劇中輸了「攞你命」，但估計投資者被騙了338萬美元(約2,636萬港元)；魷魚幣的網站和社交網在一夕之間消失，其幣值周一早上由高位2,861美元，數分鐘內跌至接近0美元。

根據魷魚幣「白皮書」，魷魚幣用來參加網上版「魷魚遊戲」，參賽者會進行6場網上遊戲。在每名參賽者繳交的參賽費中，創始人會抽取費用中的10%，90%撥落「彩池」，由最終勝出者奪得，「愈多人參加，彩池愈大」。魷魚幣推出數天幣值上漲830倍，有指各大媒體大肆報道其升勢，令更多人墮入騙局。網站Gizmodo稱，騙徒今次用了俗稱「拉地氈」(rug pull)盜取法，即虛擬貨幣的發行者迅速將虛擬貨幣兌換成真錢，耗盡交易所裡的流動幣池。Gizmodo估計騙徒盜取了338萬美元。有人向傳媒稱，單是他已損失了5,000美元(約3.9萬港元)。

網站串字文法皆錯

魷魚幣急挫前，Twitter將其帳戶標為「可疑活動」，在幣值暴跌後其網站和相關社交網帳戶也隨之消失。Gizmodo上周五警告是騙局，又指該幣推出時充滿可疑之處，包括網站的英語出現古怪的串字和文法錯誤。魷魚幣在Telegram和Twitter的社交帳戶不准外界留言，亦是另一個騙局警號。最大的警號則是，買了魷魚幣的投資者，上周無人可以將貨幣賣出，但傳媒仍不斷報道其幣值暴升，令更多人中招。專家也曾警告投資者要小心，指魷魚幣只是建於文化現象的「迷因」(meme、網路趣味)貨幣。

魷魚幣瞬間爆破 投資者被騙逾2600萬